Hallan sin vida al reconocido cineasta Rob Reiner y su esposa: serían víctimas de un brutal crimen

El reconocido director de cine Rob Reiner y su esposa fueron encontrados sin vida dentro de su mansión, en medio de lo que parece ser un crimen violento.

El hecho se registró cerca de las 3:00 de la tarde de este domingo, en la localidad de Brentwood, en Los Ángeles, al sur de California. Al parecer, una fuente cercana a la familia indicó a los medios locales que el cineasta y su pareja presentaban heridas causadas por arma blanca, según una publicación de NBC.

Autoridades investigan las condiciones en las que ocurrieron los asesinatos de Reiner, de 78 años de edad, y su esposa Michele Singer, de 68 años.

Ningún detenido por la muerte de Reiner y su esposa

El subjefe de la Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, detalló que la situación está bajo investigación y "nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso". "No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos", agregó el oficial.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró que hay una investigación en marcha. "Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto", declaró. "Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás", agregó la mandataria local.

Otros políticos, actores y artistas expresaron sus condolencias por la muerte del director, entre ellos, el expresidente de EEUU, Barack Obama. “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", escribió en X.

Lamentan la muerte del cineasta

Por su parte, la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris señaló que "la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura".

El Gobernador de California, Gavin Newson, expresó que "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos".

"Me faltan las palabras", señaló en redes la actriz Roseanne Barr.

Además, James Woods, quien protagonizó “Fantasmas del pasado”, dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su "buen amigo". "Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo", escribió en X.

Reiner fue director de películas como La "princesa prometida", "Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuestión de honor".

También estuvo nominado al premio Óscar por la producción de “Algunos hombres buenos”.

