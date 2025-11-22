Alerta climática Estados Unidos: el vórtice polar impactará el clima por más de una semana

Suscríbete a nuestros canales

Una alteración climática relacionada a la alteración de tipo “vértice polar” está afectando a parte de Estados Unidos (EEUU) y seguirá manifestándose en diferentes lugares del país a medida que se involucran otros factores.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) explica que los vórtices polares son una extensa área de baja presión y aire frío que rodea ambos polos terrestres.

Es un fenómeno que ocurre cuando el flujo de aire va en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que ayuda a mantener el aire frío cerca de los polos.

Sin embargo, se destaca que, cuando llega el invierno, el vórtice se expande enviando aire frío hacia el sur puede causar pequeñas o grandes irrupciones de aire ártico haciendo sea más intenso.

En principio, se ha señalado que la situación trae cambios en el clima en determinados lugares que actualmente experimentan altas temperaturas.

Zonas en las que se esperan condiciones más frías con vientos helados y más nieve

Se indica que en las próximas semanas se registrarán temperaturas más frías en las regiones del hemisferio norte, según el pronóstico.

Aunque también puede traer un clima más frío y nevado en los estados centrales y partes del este de EEUU.

Además del reciente pronóstico de este fin de semana, y previo a la celebración del Thanksgiving, este jueves 27 de noviembre, que se anunció podría causar perturbaciones en viajes:

El Noreste (Northeast) y los Grandes Lagos: se esperan nevadas intensas y condiciones de congelación. Ciudades como Nueva York podrían experimentar desplomes térmicos significativos.

La Zona Central de EE. UU. (Midwest y Llanuras): temperaturas muy por debajo del promedio para esta época del año. Son la ruta principal de descenso del aire ártico.

El Sur y la Costa del Golfo (The South and Gulf Coast): estas áreas son inusualmente vulnerables. Se han reportado temperaturas bajo cero en estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Alabama y Georgia.

Florida: los pronósticos recientes han señalado que Florida será particularmente afectada, con temperaturas que podrían ser entre 10 y 20 grados inferiores al promedio. Se prevén heladas y fuertes vientos fríos en partes del estado, lo que representa una amenaza para la agricultura y la vida silvestre local (como el fenómeno de la "lluvia de iguanas").

Mayor impacto

Se prevé que haya un impacto más fuerte y peligroso del frío extremo está pronosticado para la próxima semana, específicamente después del Día de Acción de Gracias, cuando el vórtice polar estratosférico se debilite y empuje aire gélido hacia el sur.

El riesgo más alto de frío extremo está siendo monitoreado para el periodo que inicia a finales de la próxima semana y se extiende hasta principios de diciembre, cuando se espera que las temperaturas caigan a sus niveles más bajos en las latitudes medias del país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube