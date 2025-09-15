Conviasa abre nueva ruta hacia Los Roques: esta será la frecuencia de vuelo

Suscríbete a nuestros canales

La Secretaría de Turismo del estado Bolívar anunció que Conviasa inauguró una nueva ruta aérea que conecta el sur del país con el Caribe venezolano. Esta iniciativa busca dinamizar el turismo y fortalecer la economía regional.

La frecuencia de vuelo será semanal, con salidas programadas cada jueves. Según autoridades locales, esta conexión representa una alianza entre Conviasa y la Gobernación de Bolívar.

Conviasa: itinerario completo hacia Los Roques

De acuerdo con la información compartida por Conviasa, además de la nueva ruta hacia Los Roques, también detalló el itinerario a Santa Elena de Uairén, Puerto Ordaz y Canaima.

Itinerario:

Santa Elena - Puerto Ordaz 10:45 - 12:00 (Sábados)

Puerto Ordaz - Caracas 13:00 - 14:00 (Sábados)

Caracas - Los Roques 16:10- 16:35 (Sábado)

Los Roques - Caracas 16:25 - 17:00 (Domingo)

Caracas - Puerto Ordaz 19:20 - 20:20 (Domingo)

Puerto Ordaz - Canaima 9:25 - 10:05 (Lunes)

Canaima - Santa Elena 11:05 - 11:55 (Lunes)

Impacto económico y turístico en Ciudad Guayana

La primera etapa del puente aéreo entre Puerto Ordaz y Santa Elena de Uairén ya generó un aumento del 35 % en la ocupación hotelera. Este dato, confirmado por la Secretaría de Turismo, evidencia el potencial de la nueva ruta.

Además, se espera que la conexión con Los Roques impulse la oferta de paquetes turísticos y fortalezca el posicionamiento de Bolívar como destino integral.

Turismo con identidad: naturaleza, cultura y playa

La alianza entre Conviasa y la Gobernación busca mostrar lo mejor de Venezuela. Desde los paisajes selváticos del sur hasta las playas cristalinas del Caribe, la ruta une diversidad y belleza.

Autoridades regionales destacan que esta iniciativa promueve el turismo sostenible, la integración territorial y el acceso a destinos emblemáticos para viajeros nacionales e internacionales.

