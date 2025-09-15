¿Educación con Inteligencia Artificial en Venezuela? Maduro revela el nuevo plan escolar

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo año escolar comienza con la incorporación de contenidos sobre Inteligencia Artificial (IA) en liceos y escuelas del país, según anunció el presidente Nicolás Maduro.

Durante el acto de inicio de clases este 15 de septiembre, el mandatario venezolano confirmó que la Inteligencia Artificial formará parte del currículo escolar. El objetivo es preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos tecnológicos contemporáneos.

Maduro aseguró que Venezuela desarrollará su propia IA “soberana, nacional y articulada con el mundo”, alimentada por talento local y no dependiente de modelos extranjeros.

Inteligencia Artificial: ¿cómo se integrará en el sistema educativo?

La incorporación de la IA se realizará mediante clases específicas en liceos y escuelas. Estas permitirán que los alumnos comprendan su funcionamiento y desarrollen habilidades aplicadas.

Aunque no se detalló el contenido programático, el presidente destacó que la enseñanza combinará tecnología con lectura crítica. “Las herramientas digitales son útiles, pero también hay que buscar en los libros”, afirmó.

Más de seis millones de estudiantes inician actividades

El ministro Héctor Rodríguez informó que este año escolar comenzó con más de 6 millones de estudiantes activos. Esto representa un incremento de 400 mil alumnos respecto al período anterior.

La cifra incluye simoncitos, escuelas primarias y liceos, distribuidos en un calendario de 197 días escolares. El retorno masivo responde, en parte, al regreso de familias migrantes.

Propuestas que acompañan el cambio educativo

Además de la IA, el Ministerio presentó tres líneas de reflexión: revisión de tareas escolares, reforma del sistema de evaluación y atención integral a la neurodivergencia.

Rodríguez destacó que estas propuestas buscan humanizar el proceso educativo, reducir el estrés académico y promover la inclusión. El debate ya comenzó en las comunidades escolares.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales.

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube