Diosdado Cabello: Machado coordina con Iván Simonovis y Erik Prince la ejecución de un acción militar en la país

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció que María Corina Machado está incitando a Iván Simonovis y Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater, para que ejecuten una acción contra el país.

“Está coordinando con Iván Simonovis y Erik Prince la posibilidad de que ella consiga el dinero para ejecutar alguna acción, para lo cual Simonovis ha propuesto planes de extracción de algunos cuadros familiares del chavismo y amenazas a militares para un quiebre”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Agregó que Machado “reactivó su plan de autoexiliarse” para Washington o cualquier otra ciudad del mundo, con el objetivo de “organizar la resistencia”.

“Para decir que ella hará como Rómulo Betancourt”, dijo Cabello, aunque señaló que ella “lo que quiere es dejar el pelero y no sabe cómo hacerlo”.

Una acusación que se da en medio de las tensiones con Estados Unidos (EEUU), por lo que enfatizó que si el país es objeto de una agresión militar por parte de ese país, el gobierno de Nicolás Maduro tomará represalias.

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros vamos por ellos. Póngase las alpargatas que lo que viene es joropito”, afirmó.

Oposición ante la ONU

Agregó que la oposición extremista y EEUU planean generar falsos positivos para atacar a Venezuela en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Buscan impulsar nuevas sanciones y asignar a organismo del Estado venezolano como supuestos narcoterroristas”, concluyó Cabello.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube