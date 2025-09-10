Comunicado

Corpoelec denuncia ataque contra el SEN: afectó el servicio al oriente del país

Destacó que la energía fue restituida en “tiempo récord”

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 05:32 pm
Corpoelec denuncia ataque contra el SEN: afectó el servicio al oriente del país

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) condenó un nuevo ataque que afectó el servicio a algunos usuarios del país. 

“Condenamos el ataque criminal perpetrado este 10 de septiembre, contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos líneas de transmisión a 230 kV, ubicadas en el oriente del país”, indicó en un comunicado. 

Destacó que el servicio fue restituido en “tiempo récord” gracias a la rápida acción de los trabajadores de la corporación. 

“Gracias a la capacidad de respuesta de nuestros trabajadores y trabajadoras, se logró restablecer en tiempo récord el fluido eléctrico afectado por esta nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional”, expresó. 

En la misiva, Corpoelec enfatizó que este “nuevo sabotaje se produce justo cuando el Gobierno Nacional, encara una nueva batalla en defensa de su soberanía e independencia, amenazada por la sistemática agresión del gobierno de Estados Unidos”. 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
Empleo
Miércoles 10 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América