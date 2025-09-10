Corpoelec denuncia ataque contra el SEN: afectó el servicio al oriente del país

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) condenó un nuevo ataque que afectó el servicio a algunos usuarios del país.

“Condenamos el ataque criminal perpetrado este 10 de septiembre, contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos líneas de transmisión a 230 kV, ubicadas en el oriente del país”, indicó en un comunicado.

Destacó que el servicio fue restituido en “tiempo récord” gracias a la rápida acción de los trabajadores de la corporación.

“Gracias a la capacidad de respuesta de nuestros trabajadores y trabajadoras, se logró restablecer en tiempo récord el fluido eléctrico afectado por esta nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional”, expresó.

En la misiva, Corpoelec enfatizó que este “nuevo sabotaje se produce justo cuando el Gobierno Nacional, encara una nueva batalla en defensa de su soberanía e independencia, amenazada por la sistemática agresión del gobierno de Estados Unidos”.