Tome sus previsiones: así trabajan los bancos el próximo 15 de septiembre

De acuerdo al calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), los bancos en Venezuela tendrán una dinámica de trabajo diferente el próximo lunes 15 de septiembre.

Por lo que ese día las agencias ofrecen alternativas para realizar algunos de los servicios y transacciones.

Así trabajan los bancos el próximo 15 de septiembre

Los bancos no prestarán servicio a sus clientes en taquillas ni en las agencias.

Ante ello, los usuarios pueden realizar consultas, transferencias y pagos a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet.

El Calendario Bancario 2025 está disponible para toda la ciudadanía a través de sus redes sociales oficiales.

Este documento permite conocer con antelación los días feriados en los que no habrá atención en agencias, lo que facilita la planificación de trámites y pagos.

¿Por qué los bancos no trabajan?

El próximo lunes 15 de septiembre de 2025, el sector bancario no prestará servicio en todo el país por el "Día de la Virgen de Coromoto".

El Día de la Virgen de Coromoto se celebra el 11 de septiembre para conmemorar la coronación canónica de la Virgen como Patrona de Venezuela en 1952, y su aparición ocurrió el 8 de septiembre de 1652.

La devoción a esta advocación mariana se remonta a más de 370 años, y la fecha de la coronación se ha convertido en una fiesta nacional en Venezuela.

En el sector bancario, la fecha se traslada al próximo lunes tras la celebración.

