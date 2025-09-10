Arriba el vuelo 66 con repatriados desde Texas este 10 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 10 de septiembre, el vuelo 66 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó con un nuevo grupo de repatriados desde Texas, Estados Unidos (EEUU).

Los migrantes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, este grupo de retornados incluyó 214 hombres, 38 mujeres, cuatro niñas y tres niños.

Arriba el vuelo 66 con repatriados desde Texas

Cabe destacar que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Es importante mencionar que, desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 12 mil connacionales han regresado al país.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

