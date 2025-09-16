Conviasa cambia una de sus rutas: alertan a los viajeros

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, ministro de transporte, alertó a los viajeros sobre un cambio de ruta del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa).

A través de sus redes sociales, el también presidente de Conviasa compartió los detalles de la medida y las alternativas.

Conviasa cambia una de sus rutas

"Informamos a nuestro pueblo que, a partir del día de mañana #16Sep la conectividad aérea programada hacia El Vigía, estado Mérida, de nuestra @conviasa_ve tendrá como destino, La Fría, estado Táchira, motivado por los trabajos de rehabilitación que se iniciaron en la pista del Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo. Para ello, nuestra aerolínea pondrá a disposición de los pasajeros la conexión vía terrestre La Fría - El Vigía, en garantía de la movilidad de sus usuarios", se lee en la publicación de su cuenta en Instagram.

Se debe recordar que, desde este 16 de septiembre hasta el 15 de octubre, el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía, principal terminal aérea del estado Mérida, suspenderá temporalmente sus operaciones comerciales.

La medida se debe a impostergables trabajos de reparación y mantenimiento mayor en la pista de aterrizaje, según han informado las diferentes aerolíneas que prestan servicio en esta ruta.

