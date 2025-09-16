Inameh: pronóstico en Caracas y otras regiones para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes 16 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en Venezuela que, en horas de la mañana, predomina nubosidad parcial y despejado.

No obstante, en Bolívar, Amazonas y Zulia se prevén algunas zonas nubladas con lluvias o chubascos dispersos.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, para la tarde y noche se mantiene la nubosidad fragmentada en buena parte del territorio nacional.

Así mismo, se estiman precipitaciones de intensidad variable en partes de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

En tal sentido, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología explicó que dicha situación es reforzada por el calentamiento diurno y la Zona de Convergencia Intertropical.

Sobre la Gran Caracas, se estima nubosidad parcial en horas de la mañana.

De igual modo, después del mediodía, habrá zonas nubladas asociadas a lluvias o chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C la mínima y una máxima sobre los 31°C.

Además, en su pronóstico general y para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera la llegada de la onda tropical número 35.

