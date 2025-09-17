Inameh pronóstico: ¿Lloverá en las próximas horas?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que en Venezuela este 17 de septiembre durante la mañana predominará nubosidad de parcial a fragmentada.

En tal sentido, advirtió sobre el desarrollo de mantos nubosos generando lluvias o lloviznas en áreas de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, la Región Insular, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

En su proyección general, explica que persiste con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en la mayor parte del país, exceptuando zonas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, noreste de Apure, Región Insular y al sur de Zulia, donde prevalece desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, para la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso en la mayor parte del territorio nacional, con precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas.

De acuerdo con el Inameh, siendo más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Llanos Centrales, Occidentales, Falcón, Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la Gran Caracas?

Mientras que para la Gran Caracas se aprecia cielo despejado en horas tempranas, durante la tarde-noche aumenta la cobertura nubosa; no se descartan precipitaciones.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que la onda tropical número 35 se encuentra por el oriente de Venezuela.

