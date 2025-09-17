Maduro reacciona al informe del Departamento de Estado de EE.UU.: Es una narrativa inmoral para atacarme

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), donde descertificó a Venezuela en la lucha antidrogas, tiene una “narrativa absolutamente inmoral” con un relato que perfila “un ataque contra mí”.

“Hoy tratan de construir una narrativa absolutamente inmoral, un relato que ustedes saben que no es Venezuela, específicamente perfilan todo su ataque contra mí y contra mis hermanos de lucha, un ataque burdo que nadie cree en este mundo”, indicó Maduro, durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

Igualmente, aseguró que “no ha utilizado” su cargo como presidente para tener algún tipo de privilegio, ya que “nunca he tenido ni tengo ni quiero tener (...) bienes ni fortuna para ser multimillonario o ser magnate”.

EEUU “ignora” a organismos nacionales e internacionales

Además, destacó que el documento del organismo estadounidense no toma en cuenta los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, donde “está comprobado que no existe en nuestro país cárteles ni plantaciones destinadas al procesamiento de drogas”.

En tal sentido, denunció que la descertificación como el despliegue de Marines estadounidenses en aguas del Caribe, representa una violación al derecho internacional establecido en la Carta las Naciones Unidas, firmada hace 80 años, y en todo el sistema y el entramado legal construido durante ocho décadas.

“Han sometido a nuestro país a una guerra multiforme y (...) absolutamente repudiable e inmoral con la intención de instalar un gobierno titere en Venezuela”, enfatizó Maduro.

Fórmula para “vencer la amenaza”

En su declaraciones, resaltó que el camino para contener, neutralizar y derrotar plenamente la amenaza, es la unión de todos los sectores del país por encima de distingo político, cultura y raza.

“Es la unión nacional (...) los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos por nosotros, con la Constitución al frente, así como con la tolerancia, el respeto, diálogo y entendimiento, en cualquier circunstancia”, dijo Maduro.

“Y nada más el que nos toque nos encuentra, no es un hombre, es un país, es una historia gloriosa que se llama República Bolivariana de Venezuela. No es un hombre, es una sociedad entera que debe defenderse de los ataques, injurias, infamias y debe salir adelante unida más que nunca”, concluyó.