Corpoelec denuncia un nuevo ataque terrorista contra el Sistema Eléctrico Nacional

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció un nuevo ataque terrorista contra dos de las principales líneas de transmisión, una infraestructura que aseguró es de vital importancia para el flujo de la #energía eléctrica en el país.

“El Gobierno Nacional, a través de Corpoelec, denuncia un nuevo ataque terrorista contra dos de las principales líneas de #transmisión 765 kV, infraestructura de vital importancia para el flujo de la #energía eléctrica en el país”, indica en un comunicado, emitido por la cuenta de Instagram de la institución.

Añade que esta agresión “extremista” busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico, “como parte de una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional que prevalecerá ante las amenazas externas”.

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Corpoelec ha activado de inmediato los mecanismos de #protección y respuesta, garantizando tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica”, se lee en la misiva,

A continuación comunicado íntegro: