Servicio puerta a puerta en Venezuela: conozca cuáles son las empresas disponibles en el país

Un sector ampliamente usado y con un crecimiento en Venezuela, el de los servicios de encomiendas y logística "puerta a puerta", los cuales se han convertido en un pilar fundamental para el comercio, el acceso a productos de primera necesidad, entre otros.

La utilidad de estos servicios es clara y va más allá de la simple comodidad. Para un particular, el "puerta a puerta" es la vía para recibir desde un repuesto de automóvil no disponible localmente hasta medicinas especializadas o alimentos.

Para las empresas, es la forma de mantener la continuidad de sus operaciones con proveedores en el extranjero.

Empresas puerta a puerta en Venezuela

Shopperseguro: es una de las empresas presentes en el país, el cual volvió a habilitar envíos marítimos puerta a puerta desde los Estados Unidos.

DHL Express: Su sitio web para Venezuela (dhl.com/ve-es) confirma su presencia en el país y ofrece servicios de envío de documentos y paquetes, con entregas "puerta a puerta, con tiempos definidos, alrededor del mundo".

FedEx: Posee centros de envío en Caracas y otras ubicaciones. Su sitio web local detalla que ofrecen "servicios de envío de FedEx" con entregas a más de 220 países, incluyendo, por supuesto, a Venezuela.

UPS: Su página web para Venezuela está operativa y permite a los usuarios crear envíos, calcular costos, programar recolecciones y rastrear paquetes.

Servientrega International: Si bien su sitio web genérico (servientrega.com) muestra una amplia red de destinos y trayectos internacionales, otros servicios con enfoque en la ruta de Estados Unidos a Venezuela, como los de Servientrega International, operan específicamente en la conexión entre ambos países.

ZOOM: Aunque el nombre "ZOOM" puede confundir con la plataforma de videollamadas, la empresa de encomiendas venezolana, ZOOM, tiene un fuerte enfoque en el país y ofrece servicios de envíos internacionales. Su sitio web detalla sus servicios, que incluyen la entrega de documentos y mercancías con un alcance global.

One Way Cargo: Su sitio web describe en detalle sus servicios, que incluyen envíos aéreos y marítimos "a toda Venezuela", con servicios de consolidación y "personal shopper".

Sucargo: Su página principal especifica su negocio de "envíos puerta a puerta a Venezuela", ofreciendo servicios aéreos, marítimos y de consolidación.

