Richard Grenell apuesta por la diplomacia entre EE.UU. y Venezuela: Aún podemos tener un acuerdo

El enviado especial de la administración de Donald Trump, Richard Grenell, defendió la diplomacia y el diálogo como vías para resolver las diferencias con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio de las tensiones crecientes en el mar Caribe.

Durante su intervención, el funcionario estadounidense afirmó que "siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’, declaró Grenell durante su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Paraguay.

Grenell aboga por un acuerdo entre ambas partes

Asimismo, Grenell aseguró "entender" lo que el presidente venezolano quiere, y abogó por un acuerdo: "Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra", enfatizó.

El funcionario estadounidense también destacó las alternativas pacíficas a la confrontación, aludiendo a la existencia de "dos voces" en la Casa Blanca: la del Departamento de Estado, que prioriza "maniobras gubernamentales" como las sanciones y el aislamiento, y la del Pentágono, que, en su opinión, está "listo para la guerra".

La postura de Nicolás Maduro

Entretanto, el presidente Nicolás Maduro denunció que Venezuela se encuentra sometida a una "guerra multiforme" por parte del gobierno estadounidense.

El mandatario calificó la situación como un "problema de carácter internacional" la situación actual y denunció que las "amenazas militares" forman parte de una operación de carácter imperial" cuyo objetivo está en apoderarse de las riquezas de Venezuela.

Maduro agregó que se ha construido un discurso "cargado de mentiras sobre Venezuela", un relato que, a su juicio, ningún venezolano cree.

