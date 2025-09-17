Plan "Regreso a Clases": Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes

Economía

Por Robert Lobo
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 12:30 pm
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha iniciado el Plan Nacional "Regreso a Clases 2025", con el objetivo de "proteger la economía del pueblo venezolano".

Dicho operativo nacional, inspecciona ferias escolares, librerías, tiendas de uniformes y calzados, con el fin de verificar el cobro correcto de las divisas establecidas por el BCV, así como la posible especulación con el precio de los productos.

"¡Juntos garantizamos un regreso a clases accesible para todos!", expresó la Sundde a través de su cuenta en Instagram.

Promociones deben ser notificadas ante la Sundde

En días recientes, el organismo regulador informó que en aras de garantizar la legalidad y la transparencia de las promociones, los comerciantes deberán incluir en las mismas dos pasos para indicar su validez:

  • 1-Fecha de inicio y fin de la promociones.
  • 2-El siguiente texto: "Promoción autorizada por la Sundde..., (seguida del código alfanumérico o nomenclatura que certifica su aprobación) SUNDDE/ICGP/PROMOCION/00000/2025".

Pasos a seguir por los comerciantes para obtener la autorización de sus promociones

  1. Envíe los requisitos escaneados en formato pdf al correo [email protected]
  2. Incluya en un solo correo e identifique el asunto con el nombre de la promoción.
  3. La solicitud debe realizarse con una antelación de 10 días.
  4. La autorización le será enviada a la misma dirección de correo.

¿Cuáles son los requisitos?

  1. Declaración Jurada.
  2. Registro de Información Fiscal (RIF).
  3. Última declaración del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).
  4. Registro Mercantil con indicación del capital actualizado y última acta de asamblea.
  5. Certificado RUPDAE.
  6. Convenio Suscrito.
  7. Carta Compromiso entre las empresas participantes.
  8. Material publicitario a utilizar en la promoción u oferta.
  9. Inventario de la mercancía en promoción (en los casos que se requiera).
  10. Factura de compra de los obsequios o premios a entregar, así como  de los productos objetos de promoción u oferta.
  11. Estructura de Costos
  12. Se debe indicar el plazo de duración de las ofertas.

