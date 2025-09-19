La nueva medida de Maduro: militares enseñarán en comunidades el uso de estos equipos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplazarán a las comunidades para enseñar sobre "manejo de armas".

En tal sentido, Maduro precisó que la medida es parte del adiestramiento en defensa de Estados Unidos, y que arranca este sábado 20 de septiembre.



"Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, a los vecinos y vecinas, lo que es el manejo del sistema de armas", explicó durante una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud.

Militares enseñarán a manejar armas en comunidades





En ese contexto, el mandatario nacional enfatizó que con las actividades del ejercicio programado para este sábado en la visita de la FANB en las comunidades: “La actividad va a quedar histórica. Será la primera vez que los cuarteles, los soldados, las armas de la República van al barrio, a la comunidad, al pueblo”, destacó.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube