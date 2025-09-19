Rutaca estrena una nueva conexión nacional: itinerario y fecha

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 19 de septiembre, la aerolínea venezolana Rutaca ajusta su calendario de vuelos y estrena una nueva conexión nacional.

A través de sus redes sociales, la compañía aérea reveló algunos detalles.

Rutaca estrena una nueva conexión nacional

Su nueva conexión aérea Barquisimeto-Porlamar-Barquisimeto tendrá dos frecuencias semanales, operando exclusivamente los días lunes y jueves.

"A partir del 9 de octubre, podrás disfrutar de la apertura de la ruta Barquisimeto-Porlamar-Barquisimeto. Ahora tendrás la oportunidad de viajar cómodamente y con mayor frecuencia, los días #lunes y #jueves. Este nuevo servicio promete facilitar tus viajes y hacer que las conexiones entre estas dos ciudades sean aún más sencillas y agradables. ¡Prepárate para disfrutar de nuevos viajes y aventuras! No te pierdas de vivir la gran experiencia #rutaca", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Recientemente, el aeropuerto José Leonardo Chirino de Coro, estado Falcón, reactivó sus operaciones comerciales con una ruta Caracas-Coro efectuada por la aerolínea venezolana Rutaca.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube