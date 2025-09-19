Ministerio de Transporte y Cantv sellan acuerdo: detalles del proyecto para potenciar las comunicaciones

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo cada vez más interconectado, la tecnología se convierte en el motor que impulsa la eficiencia y la seguridad en los puntos de conexión más vitales.

En Venezuela, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, anunció que suscribieron un acuerdo clave con Cantv para mejorar las comunicaciones.

Este proyecto se prepara para comenzar una fase de modernización que busca alinear su infraestructura con los estándares tecnológicos.

Despliegue digital en Maiquetía

La reciente firma del convenio en el marco de la Feria Internacional de Telecomunicaciones 2025 no es solo un trámite administrativo, sino un paso hacia la optimización de los servicios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, "consolidando la apuesta por un desarrollo integral que impacta directamente en la calidad de vida de los venezolano"

El pacto estratégico tiene como objetivo principal la renovación y el fortalecimiento del sistema de telecomunicaciones en la principal terminal aérea del país.

Esto implica una mejora sustancial en la calidad de las operaciones, lo que se traduce en un flujo de pasajeros más ágil y eficiente.

Beneficios para los viajeros en Maiquetía

La implementación de este acuerdo traerá beneficios directos para los ciudadanos. Una infraestructura de telecomunicaciones robusta en el aeropuerto permite una mayor velocidad en los trámites de registro y embarque, mejor acceso a la información de vuelos y una experiencia de navegación más fluida para los pasajeros.

La conectividad en las terminales, que va desde el acceso a internet hasta los sistemas de información de vuelo, se verá optimizada, lo que contribuye a reducir los tiempos de espera y a mejorar la percepción general del servicio.

