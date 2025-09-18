Conatel: Fibra óptica en Venezuela registra más de un 300% de crecimiento

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Eliéser Márquez, anunció que han tenido un crecimiento de más del 300% en el despliegue nacional de fibra óptica.

Durante la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven) de 2025, Márquez aseguró también que el consumo de datos se duplicará según las estimaciones.

Fibra óptica en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones del directo de Conatel, la comisión registra un incremento histórico en el despleigue de fibra óptica en todo el territorio nacional, correspondiente al 338%, durante los últimos 2 años.

Asimismo, destaca que este incremento es liderado por el motor Telecomunicaciones, lo que refleja la fuerza y crecimiento del sector en el país.

Adicionalmente, señala que estiman que se duplique el consumo de datos, específicamente pasar de 13 a 25 terabytes durante los próximos años.

Sector Telecomunciaciones y el PIB del país

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó el rol del sector de telecomunicaciones respecto a la economía del país.

En este sentido, Rodríguez resaltó que este sector es "motor de la economía" del país y el crecimiento de este sector impulsa los demás sectores productivos de Venezuela.

Asimismo, aseguró que actualmente Venezuela cuenta con más de 17.5 millones de suscriptoes de Internet fijo, mientras más de 22.5 millones de usuarios usan el servicio móvil, al tiempo que destaca que un 99.5% de las conexiones es por banda ancha.

Finalmente, Rodríguez resaltó que sector aportó al Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela durante el primer semestre del año, un 7.13%.

Resaltó además este resultado es superior a otros países de la región como Colombia, México y Perú, donde el crecimiento del sector no pasa el 5%.

