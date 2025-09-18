Diversos estados registran lluvias y descargas eléctricas: onda tropical 35 transita por el país

Suscríbete a nuestros canales

La onda tropical número 35 está transitando por el territorio nacional, generando lluvias y descargas eléctricas en diversos estados, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En sus redes sociales detalló que esta condición meteorológica se presentará en Amazonas, Gran Caracas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

“Persiste desarrollo nuboso en gran parte del territorio nacional, disipándose actividad convectiva en zonas de Bolívar, Nororiente, Llanos Centrales, Centro Occidente”, agregó el Inameh, en su reporte.

¿Cuántas tormentas se pronostican para el territorio nacional?

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.