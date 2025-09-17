Venezuela inicia maniobra militar en isla del Caribe: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el inicio de la Maniobra de Campaña “Caribe Soberano 200”, en la isla de La Orchila, como parte de las acciones que implementa el Gobierno Nacional con el objetivo de fortalecer la capacidad defensiva de la soberanía nacional frente a las amenazas de los Estados Unidos.

Detalló que dicha operación se conducirá desde la Base Naval Antonio Díaz a unas 97 millas náuticas de la costa continental del país y será liderada por nuestra Fuerza Armada Bolivariana (Fanb).

“Es una isla que constituye nuestra base naval (…) vamos hacer un ejercicio completo con los grupos de tarea conjunto aeroespacial, fuerzas especiales, inteligencia y guerra electrónica”, detalló.

Explicó que el Grupo Conjunto Aeroespacial realizará ejercicios dirigidos a la defensa aérea con drones armados, plataformas de vigilancia aérea y submarina, emplazamientos antiaéreos Bug y sistema ZU de artillería.

En tanto, el Grupo de Inteligencia y Guerra Electrónica va a implementar acciones de guerra electrónica, con el análisis y compartición de inteligencia militar, intercepción de comunicaciones y bloqueo de transmisiones enemigas, operaciones de neutralización de sistemas de comando y control.

Mientras que el Grupo Marítimo desplegará buques de la Armada para tiros de costa, desembarco anfibio, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y patrullajes mixtos con pescadores del sector.

Respecto al Grupo Terrestre mencionó que efectuará operaciones aerotransportadas con paracaidistas, lanzamiento de cargas y maniobras de apoyo aerotáctico cercano, trabajo técnico de ingeniería, ejecuciones de trabajos de movilidad, misiones de apoyo de fuego, despliegue de sistema de armas y cohetería, y patrullaje de escudriñamiento.

Despliegue nacional

En sus declaraciones, Padrino señaló que funcionarios de diversos organismos de seguridad estarán presentes en las calles de todo el territorio nacional, para garantizar el orden y la vigilancia.