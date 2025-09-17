En imágenes: El emotivo regreso de cinco niños venezolanos a los brazos de sus madres

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles 17 de septiembre, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía un nuevo grupo de repatriados desde Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en este nuevo vuelo llegaron 185 pasajeros, entre los cuales se detallan 16 mujeres, 164 hombres, una niña y cuatro niños.

Un equipo multidisciplinario integrado por representantes de los diferentes órganos de seguridad del Estado Venezolano, ofrecieron atención médico-social integral a este nuevo grupo de connacionales y en especial a los menores.

El emotivo regreso de cinco niños venezolanos a los brazos de sus madres

Luego de la asistencia brindada por los organismos de seguridad a los infantes, entre lagrimas de alegrias fueron entregados a sus madres y familiares, quienes los recibieron con entusiasmo en suelo venezolano.

Cabe destacar que estos menores eran esperados desde el pasado viernes 12 de septiembre por sus padres, quienes expresaron su profunda gratitud por facilitar este regreso.

Este vuelvo número 68 de repatriados, forma parte del Plan Vuelta a la Patria, donde desde el pasado mes de febrero del presente año, más de 11 mil connacionales han regresado al país.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube