Diosdado Cabello sobre comentario de Richard Grenell: Pone en jaque a María Corina Machado

El reciente comentario del enviado especial del gobierno de Estados Unidos (EEUU), Richard Grenell, “puso en jaque a María Corina Machado” por la “gran influencia” del funcionario dentro de la base “más importante” del presidente Donald Trump.

Así lo afirmó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en referencia a la defensa que hizo Grenell por la diplomacia y el diálogo como vías para resolver las diferencias con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio de las tensiones crecientes en el mar Caribe, durante su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Paraguay.

Lo que, a su juicio, demuestra que “a pesar de las maniobras desesperadas del extremismo venezolano, todavía existen corrientes fuertes que apuestan por la sensatez y un diálogo real”.

Preocupación en EEUU

En su programa “Con el Mazo Dando”, Cabello mencionó que senadores del Congreso estadounidense ponen en duda el despliegue de Marines en el Caribe para combatir “falsas acusaciones” de narcotráfico contra el gobierno de Maduro.

Un despliegue, que reiteró, es impulsado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con el objetivo de cometer una “agresión de carácter militar” en el país para alcanzar “un cambio de gobierno”.

“La realidad es que la propia inteligencia estadounidense no ha presentado pruebas ni tiene evidencia de un Cartel de los Soles unificado jerárquico, ni siquiera los informes de evaluación de la Agencia Nacional de Drogas (DEA) ha podido demostrar la existencia de este supuesto”, enfatizó.

Aseguró que estas faltas de evidencias, que calificó de “espectáculo mediático”, están generando cuestionamientos en Washington sobre el tiempo y gasto que ha invertido la Administración de Trump para presionar a Venezuela.

Porque “está destinado al fracaso, dentro de Washington reconocen que la Revolución Bolivariana con sus estructuras sólidas y su respaldo popular, no caerán ante los manotazos de Marco Rubio”, dijo Cabello.