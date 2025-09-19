Arrancan en tres estados: Jorge Rodríguez anuncia instalación de Consejos para la Soberanía y Paz

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 19 de septiembre, durante una rueda de prensa, el vocero de la instancia y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció las nuevas actividades que se estarán llevando a cabo en diversos sectores.

Dicha medida busca fomentar el diálogo y la organización popular. Para ello se han programado instalaciones en múltiples estados y áreas clave de la economía.

Un plan de acción nacional

Jorge Rodríguez confirmó el inicio de la instalación de los Consejos Estadales y Sectoriales por la Soberanía y la Paz.

Estos consejos comenzaron a tomar forma este viernes 19 de septiembre en los estados de Portuguesa, La Guaira y Lara.

Rodríguez destacó que se trata de un esfuerzo coordinado para organizar a la ciudadanía en defensa del territorio y la autodeterminación del país.

Esfuerzos enfocados en la industria pesquera

Para el sábado 20 de septiembre, la iniciativa se expandirá hacia el sector pesquero, uno de los más afectados por las sanciones y las presiones externas.

La instalación de estos consejos sectoriales se llevará a cabo de manera simultánea en una amplia franja costera del país, incluyendo los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy y Zulia.

Rodríguez enfatizó que la participación es fundamental: “Todos los estados que cuenten con presencia de pescadoras y pescadores van a estar instalando mañana sus Consejos Sectoriales”, afirmó.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube