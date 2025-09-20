Los Cuarteles van al Pueblo: así inicia el despliegue

Suscríbete a nuestros canales

La iniciativa "Los Cuarteles van al Pueblo" comenzó este sábado 20 de septiembre con el objetivo de reforzar la soberanía nacional.

En días pasados, el presidente Nicolás Maduro ordenó esta movilización, que busca capacitar a los ciudadanos en el manejo de armas y la defensa territorial.

Los Cuarteles se encuentran desplegados en diversos puntos, desde Caracas, Apure y Zulia, hasta Los Andes y Nueva Esparta.

Entrenamiento y participación ciudadana

Desde tempranas horas de la mañana, miles de ciudadanos que se unieron a la Milicia Bolivariana recibirán entrenamiento en los 5.336 Circuitos Comunales del país.

La operación comenzó a las 5:30 a.m. con el Toque de la Diana en varios estados, incluyendo Caracas, Zulia, Bolívar, Apure, Nueva Esparta y la región de los Andes.

El objetivo principal de este despliegue es que la FANB se dirija a los circuitos comunales para instruir y trabajar con la población en la defensa de la nación.

El vicepresidente sectorial de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, destacó que esta unión cívico-militar no es nueva, se remonta al Plan Bolívar 2000, impulsado por el Comandante Hugo Chávez, que buscó eliminar las barreras entre civiles y militares.

Quienes se suman a la iniciativa serán capacitados en el uso de armamento y en la planificación de operaciones, abarcando prácticas tanto de día como de noche para asegurar su preparación total en cualquier escenario.

Movilización en sectores clave

La iniciativa también se extiende a sectores específicos, como el de la pesca. El ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, anunció que la Milicia Bolivariana pesquera realizará seis movilizaciones marítimas en estados costeros como Zulia, Falcón y Nueva Esparta.

Loyo afirmó que los pescadores están listos para unirse al Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, demostrando su disposición a defender el "mar de los venezolanos" ante cualquier amenaza.

El ministro resaltó que la indignación popular ante las amenazas externas motivó a los ciudadanos a organizarse e integrarse a la fusión cívico-militar-policial para convertirse en "los primeros centinelas".

Por su lado, el ministro para las Comunas, Ángel Prado, subrayó que el Gobierno busca organizar a la población para el desarrollo del país.

Ambos ministros reafirmaron que Venezuela, como modelo democrático, no tolerará amenazas a su soberanía, especialmente en su Zona Económica Exclusiva, rica en biodiversidad y recursos naturales.

Loyo concluyó que el pueblo venezolano está "en la primera línea" para defender su territorio y su identidad pacífica, a pesar de las amenazas externas.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube