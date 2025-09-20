Héctor Rodríguez anuncia entrega del primer lote de uniformes escolares: ¿Cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció la entrega del primer lote de uniformes escolares en todo el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el titular de la cartera de educación precisó que tendrán prioridad los niños y jóvenes que más lo requieran.

Héctor Rodríguez anuncia entrega del primer lote de uniformes escolares

"Esta semana comenzamos la distribución de 1.000.000 de uniformes escolares. 🏫🎒👟Convoco a la comunidad a que nos acompañe en esta tarea para entregar el primer lote a quienes más lo requieran y a medida que avance la producción vayamos atendiendo a todos", escribió Rodríguez.

Recientemente, Rodríguez precisó que más de 100.000 niños no escolarizados retornarían a clases.

"Los vamos a inscribir; empiezan el lunes y les pido: cero burocracia, que si les falta un documento, que si hay que nivelarlos, pues lo hacemos. Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, que no tiene los útiles, se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir; háganlo como si el niño fuese su hijo”, acentuó desde la sede del despacho educativo, en Caracas.

Además, enfatizó que no basta solo con inscribirlos, sino que “hay que hacerles acompañamiento”, porque son niños y jóvenes que seguramente vienen de entornos difíciles; algunos tendrán movilidad reducida o viven en lugares muy lejanos a la escuela y el traslado diario se les hace difícil.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales.

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube