Héctor Rodríguez hace aclaratoria sobre calendario escolar 2025-2026: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 17 de septiembre, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, realizó una importante aclaratoria sobre el calendario escolar 2025-2026.

Durante una visita a la Escuela Básica Rómulo Gallegos, en el municipio Caroní del estado Bolívar, reiteró que "el tiempo escolar de nuestros niños y niñas es sagrado y tenemos que pelear porque se respete, porque se cumpla el calendario”.

Héctor Rodríguez hace aclaratoria sobre calendario escolar 2025-2026

En tal sentido, Rodríguez anunció que el calendario escolar 2025-2026 contempla unos 200 días de clases y 60 días de vacaciones, además de los feriados nacionales, refiere una NDP.

Por lo que hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales a no sumar feriados locales que afecten el cumplimiento de ese cronograma, para “que los niños tengan su preparación completa”.



“Que si este día es el aniversario de algo, o el día de otra cosa, y piden suspender clases para conmemorarlo. Sí, vamos a conmemorarlo, pero hablando de ese tema en el aula, enseñando a nuestros muchachos sobre la relevancia de ese día específico, de esa festividad”, argumentó tras recorrer las instalaciones de la escuela.



Rodríguez explicó que cada día que se quita de clase es un contenido menos que ven los niños y, por ende, “es menos preparación”.



“Le pido a toda la sociedad que se ponga en los pies de un maestro, de una maestra, porque nos exigen que la educación tiene que ser mejor, sí, pero para que sea mejor hay que respetar el tiempo educativo, hay que respetarlo”, expuso.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube