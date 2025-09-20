Aumentan las ventas de vehículos en Venezuela: estas son las marcas más solicitadas

Suscríbete a nuestros canales

El mercado automotriz venezolano ha mostrado un repunte significativo, con un incremento de más del doble en la venta de vehículos nuevos durante los primeros ocho meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

Este crecimiento se vio acompañado por la llegada de nuevas marcas y una mayor oferta de modelos, lo que dinamizó un sector que durante años permaneció estancado.

Proyecciones para el fin de año

La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) reportó un incremento del 108,65 % en las ventas de automóviles entre enero y agosto de este año con respecto al mismo lapso de 2024.

Este dato se suma al crecimiento registrado en el año anterior, cuando se vendieron 17.558 unidades, lo que representó un aumento del 140 % sobre las 7.313 unidades vendidas en 2023.

Para el cierre de este año, Cavenez proyectó la venta de aproximadamente 30.000 vehículos, lo que significaría un crecimiento del 70,8 %.

Mercado se vuelve más competitivo

El presidente de JAC Motors Venezuela, Sergio González, afirmó que el sector "no ha dejado de estar creciendo" desde 2020. Atribuyó este desarrollo a la incursión de numerosas marcas nuevas en el mercado, lo cual "hace también que se desarrolle una competencia sana".

De acuerdo con el balance de Cavenez, la marca china JAC se posicionó como la segunda en ventas hasta agosto, con 7.689 unidades, a tan solo 302 vehículos de la líder del mercado, la japonesa Toyota.

La cámara automotriz también confirmó la llegada de cinco nuevas marcas al país en el último año: la japonesa Isuzu, la surcoreana Kia y las chinas Dongfeng, Forthing y JMC.

La expansión de la oferta de vehículos se evidenció en la reactivación de los concesionarios y en la apertura de nuevos espacios en Caracas y otras ciudades del país.

