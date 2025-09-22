La reina de los escándalos: todo sobre las polémicas protagonizadas por Sydney Sweeney

Suscríbete a nuestros canales

Sydney Sweeney, la actriz de 27 años nominada al Emmy por "Euphoria" y "The White Lotus", ha pasado de protagonizar éxitos de taquilla como "Anyone But You" a encabezar polémicas que dividen opiniones en redes sociales. Desde campañas publicitarias audaces hasta romances con figuras controvertidas, su nombre se ha convertido en sinónimo de estrategias de marketing que desafían lo políticamente correcto, generando tanto críticas feroces como ganancias millonarias.

Dr. Squatch: el agua de baño que incendió las redes

En mayo de 2025, Sweeney sorprendió al asociarse con la marca de jabones Dr. Squatch para lanzar una línea limitada de pastillas de baño infusionadas con su propia agua de baño. El producto, anunciado como una experiencia de "lujo íntimo", fue tachado de grotesco por critics que lo compararon con estrategias de mercadeo propias de reality shows. Sin embargo, agotó su stock en horas, demostrando el poder de influencia de la actriz en productos de higiene. Medios como CNN destacaron que esta campaña, aunque controvertida, reforzó su imagen como "icono pop para millennials".

American Eagle: eugenesia, jeans y una tormenta política

La campaña "Sydney Sweeney Has Great Jeans" de julio 2025 desató una de las polémicas más virales del año. El juego de palabras entre "genes" y "jeans" en anuncios donde Sweeney, rubia y de ojos azules, decía: "Los genes se heredan de padres a hijos, determinando rasgos como el color de cabello o personalidad... Mis vaqueros son azules", fue acusado de promover ideales eugenésicos y supremacistas blancos. TikTok explotó con videos de críticas que superaron millones de vistas, mientras expertas como la Dra. Sayantani DasGupta (Columbia University) señalaron: "Refuerza un momento político anti-inmigrante y pro-eugenesia".

La campaña dividió a la sociedad estadounidense. Figuras conservadoras como Donald Trump, Ted Cruz y J.D. Vance defendieron a Sweeney: "Ser woke es para perdedores", declaró el expresidente en Truth Social. Mientras, progresistas y celebridades como Doja Cat parodiaron los anuncios en redes. American Eagle, lejos de disculparse, emitió un comunicado en Instagram: "Siempre fue sobre los vaqueros. Los vaqueros de ella. Su historia". El resultado financiero fue contundente: las acciones de la marca subieron 20% y el "Sydney Jean" se agotó. Jennifer Sey, exCMO de Levi's, aplaudió la estrategia: "El sexo vende. Después de años de positividad corporal, la chica hot es el camino".

Scooter Braun: romance y el fantasma de Taylor Swift

En septiembre, Sweeney fue vinculada sentimentalmente con Scooter Braun (44 años), el manager musical detrás de Justin Bieber y antiguo enemigo público de Taylor Swift. Según TMZ, se conocieron en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, donde fueron captados paseando juntos. La diferencia de edad (17 años) y la reputación de Braun –acusado por Swift de "bullying manipulador" por comprar sus masters en 2019– avivaron las críticas. Fans de Swift ("Swifties") y usuarios de redes cuestionaron la relación, aunque fuentes cercanas a Sweeney la describieron como "casual y sin compromiso". Braun, actual CEO de Hybe America, sigue siendo una figura polarizante cuya carrera ha sido marcada por éxitos y controversias.

Entre el cine y el escándalo

Sweeney, con proyectos como "Americana" y "Eden" en cartelera, y una posible tercera temporada de "Euphoria", demuestra que su talento actoral coexiste con una astucia para mantenerse relevante. Como resume Vanity Fair: "Puede que tenga buenos vaqueros, pero en comunicación, el gen de la sutileza saltó una generación". Su capacidad para transformar polémicas en impacto económico sugiere que, en la era de la atención viral, incluso las críticas más duras pueden convertirse en oro.

