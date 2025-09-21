¡Más feliz que nunca! Chyno Miranda presume este tierno regalo de su esposa en sus redes

Suscríbete a nuestros canales

El cantante urbano Chyno Miranda usó sus redes para dar a conocer un regalo por parte de su actual esposa, Astrid Falcón, el cual ha dejado miles de reacciones.

"Gracias a mi esposa por este regalo tan especial", comentó el reggaetonero en una imagen desde su cuenta en Instagram en la que se le ve sonriente junto a su cachorro de nombre Cookie.

En reacción a esta publicación, cientos de usuarios aprovecharon de felicitarlo y dejarle mensajes de apoyo.

Nueva versión de "Mi Niña Bonita" a la vista

Mientras tanto, el dúo Chyno & Nacho anunció la fecha de lanzamiento de la segunda parte de su icónica canción, “Mi Niña Bonita”. El tema regresará a la palestra musical con una nueva versión que se estrenó en todas las plataformas digitales el próximo miércoles 24 de septiembre.

En un video compartido en sus redes sociales, los artistas confirmaron el lanzamiento. Expresaron el impacto de la canción original, afirmando que “hay canciones que marcan generaciones, que unen corazones y que nunca se olvidan. Mi Niña Bonita fue y sigue siendo una de ellas”.

Para esta nueva versión, los artistas no trabajaron solos. Invitó al cantante colombiano de merengue, Ferarizam, quien aportó un nuevo toque a la producción.

“Este 24 de septiembre, el viaje continúa: Niña Bonita 2, junto a nuestro amigo Ferarizam. Un homenaje al pasado, un regalo para el presente y una promesa para el futuro del merengue urbano”, apuntí.

Busan mantener vigente al merengue urbano

Con este nuevo proyecto, los músicos se mantuvieron fieles a su género original. Por ahora, se desconoció si la melodía y el concepto de la canción conservaron su forma o si, por el contrario, innovaron con una mezcla de ritmos contemporáneos. Lo que se confirmó fue que el merengue formó parte de la nueva versión.

Hasta el momento, no se confirmó si este proyecto musical contará con un video oficial, tal como lo tuvo la versión original, un detalle que sus seguidores esperan con ansias.

