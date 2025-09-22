La televisión mexicana de luto: reconocida presentadora muere en un trágico accidente

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado se tiñó de luto para el periodismo mexicano cuando una avioneta se precipitó contra el suelo en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León. Entre los fallecidos confirmados por la Fiscalía General de Justicia del estado se encuentra la reconocida presentadora de noticias Débora Estrella, figura emblemática de la televisión local, y el piloto Bryan Ballesteros, cuyo nombre emerge en medio de la tragedia que ha conmocionado a la comunidad mediática y a la sociedad regiomontana.

El accidente: una escena devastadora captada en video

El suceso ocurrió alrededor de las 3:00 pm en el cruce de las calles Laderas y Riveras, dentro del complejo industrial. Testigos presenciales grabaron el momento exacto en que la aeronave, realizando aparentes maniobras, perdió altura de manera abrupta antes de estrellarse. El video, viralizado en redes sociales, muestra la secuencia impactante que culmina con la explosión inicial y la posterior llegada de equipos de emergencia. Hasta el sitio se desplazaron elementos de Protección Civil Estatal, bomberos, la Secretaría de la Defensa Nacional y peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes acordonaron la zona para iniciar las labores de rescate y la indagatoria.

La confirmación oficial

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, fue el primero en confirmar la tragedia: "Lamento informarles que me encuentro en el lugar, está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero". Horas después, la Fiscalía de Nuevo León identificó formalmente a las víctimas: la periodista Débora Estrella, conductora de noticias en Monterrey, y Bryan Ballesteros, quien pilotaba la nave. Los cuerpos fueron extraídos del lugar por peritos forenses para los trámites legales y la entrega a sus familias.

Débora Estrella: más que una conductora

Con una carrera dedicada al periodismo en medios de Monterrey, Débora Estrella se había ganado el cariño del público por su profesionalismo y calidez humana. Colegas y seguidores la recuerdan como una figura cercana y comprometida con la información veraz. Las redes sociales se llenaron con mensajes de condolencia y anécdotas que pintan el retrato de una mujer apasionada por su trabajo. "Era una profesional extraordinaria y una persona de luz", escribió en X una compañera de redacción.

La investigación: ¿qué provocó la caída?

Aunque las causas exactas se desconocen, el alcalde Guerra Cavazos mencionó que se recibieron reportes de "personas realizando maniobras en una avioneta" previo al accidente. La Fiscalía estatal asumió la investigación principal, con apoyo de peritos en aeronáutica y la SEDENA, para determinar si fallas mecánicas, error humano o factores ambientales influyeron en el desenlace. La aeronave, de modelo aún no especificado, quedó destruida casi en su totalidad, lo que podría complicar las pericias.

Un duelo colectivo

La noticia ha impactado especialmente en Monterrey, donde Débora Estrella era un rostro familiar en los hogares. Medios locales y nacionales han dedicado espacios especiales para recordar su trayectoria, mientras familiares y amigos organizan un homenaje póstumo. El piloto Bryan Ballesteros, por su parte, es recordado por sus seres cercanos como un apasionado de la aviación. El dolor se extiende en doble vía: por la pérdida de una voz del periodismo y de un vida dedicada a los vuelos.

Como declaró un familiar de Débora bajo anonimato: "Era una estrella en todo sentido. Ahora brilla en el cielo". La investigación continúa abierta, pero hoy el foco está en el adiós a una profesional que, hasta su último día, vivió con la intensidad que caracterizó su carrera.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube