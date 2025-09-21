En video: mujer desarma a un funcionario policial durante una trifulca en Petare

Suscríbete a nuestros canales

Un polémico incidente se produjo en la noche de este viernes en la parroquia Petare, cuando una mujer fue vista desarmando a un oficial de Polisucre en medio de una trifulca por el robo de una farmacia.

De acuerdo con imágenes que han surgido en las reses sociales, la situación se produjo mientras las autoridades intentaban detener a dos implicadas en el robo de una sede de Farmatodo en Terrazas del Ávila, lo que provocó un forcejeo.

El personal de la cadena de farmacias reportó el hurto de varios productos, lo que causó que varios oficiales persiguieran a las sospechosas hasta una zona comercial en las inmediaciones de la estación del metro en Petare.

Las sospechosas fueron identificadas por Polisucre como Suhany W. Fernández de 35 años y María V. Zapata F., de 18 años.

Momento del despojo del armamento

Durante el altercado en el que la policía logró detenerlas, una de las mujeres logró despojar a un oficial de su arma de reglamento, una acción que quedó registrada en imágenes. El material audiovisual mostró a la mujer apuntando el arma contra el policía, mientras otros efectivos trataban de persuadirla.

Sin embargo, pese al caos provocado por el robo, la situación fue controlada con rapidez por los agentes, quienes recuperaron el arma del funcionario. Las dos mujeres quedaron bajo custodia y fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Formalmente, se dio a conocer que ambas recibieron cargos de homicidio en grado de frustración y hurto.

Versiones previas descartadas

Se conoció que la mujer que desarmó al oficial estaba solicitada por las autoridades, aunque no se han dado a conocer las causas. La información contrasta con versiones preliminares que circularon en redes sociales, que de acuerdo con Caraota Digital, sugerían que el incidente se relacionaba con un supuesto decomiso de mercancía a vendedores ambulantes, pero las fuentes oficiales descartaron esta versión.

