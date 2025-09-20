Trágico hallazgo en Caracas: investigan asesinato de una mujer con múltiples heridas de arma blanca

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del 11 de septiembre, una trágica noticia conmocionó a los residentes de Caracas.

El cuerpo sin vida de una mujer fue descubierto en las inmediaciones de la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, un hallazgo que desató una búsqueda por parte de las autoridades para dar con el responsable del crimen.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista Román Camacho, informó que las primeras investigaciones apuntan a la pareja de la víctima como el principal sospechoso, quien se encuentra actualmente prófugo.

¿Qué ocurrió con la víctima?

Una mujer, identificada como Mery Josefina Volcán Acosta, de 37 años, fue encontrada a pocos metros del distribuidor La Araña.

El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca en el rostro, cuello y torso, una clara señal de la violencia con la que fue atacada.

Volcán Acosta se ganaba la vida en la economía informal. Sus allegados la describen como una madre dedicada que luchaba incansablemente por el bienestar de sus tres hijos, dos hijas de 20 y 15 años y un hijo de 18.

Sin embargo, su vida cambió drásticamente tras la muerte de su padre en 2024, lo que la sumió en una profunda tristeza y la llevó a un camino de adicciones.

El 10 de septiembre, Mery salió de su trabajo para encontrarse con su pareja, con quien mantenía una relación de ocho meses.

Después de ese encuentro, nadie volvió a verla. Sus hijos, preocupados al no tener noticias de ella, iniciaron una búsqueda desesperada.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) les informaron sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer con las características de su madre, lo que los llevó a la morgue de Bello Monte, donde confirmaron la peor de sus sospechas.

Un sospechoso en la mira

El principal sospechoso de este feminicidio es la pareja de Mery, un hombre al que la familia de la víctima no conocía.

Su relación, que apenas duró ocho meses, se forjó en el entorno laboral de Mery. A pesar del poco tiempo juntos, él rápidamente se ganó su confianza.

Según los testimonios de testigos oculares, la relación no era tan idílica como parecía. Varias personas presenciaron fuertes discusiones y agresiones físicas de él hacia Mery, incluso amenazas de muerte.

Estas revelaciones son cruciales para la investigación del CICPC, que ya ha identificado al sospechoso y lo considera altamente peligroso. Las autoridades están trabajando arduamente para dar con su paradero y llevarlo ante la justicia.

