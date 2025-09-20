El misterio de una muerte: hallan el cadáver de un artista

Suscríbete a nuestros canales

El río Támesis se convirtió en el escenario de una tragedia. La policía de Londres investiga la muerte de Gonzalo Fuentes, un joven artista de 30 años originario de Málaga, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en las aguas del afluente.

El hallazgo causó una profunda conmoción en su familia, quienes ya fueron notificados por las autoridades.

Fuentes, quien residía en Londres y trabajaba en un museo de la ciudad, había regresado la semana pasada de unas vacaciones en su natal Málaga.

Una vida en el arte: De Málaga a Londres

Gonzalo Fuentes, nacido en 1991, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Málaga y labró una prometedora carrera que incluyó exposiciones colectivas e individuales tanto en España como en el extranjero.

En 2018, expuso en la ciudad de Colonia, Alemania, y mantuvo un fuerte vínculo con la escena cultural de su ciudad natal.

El artista provenía de una familia con trayectoria sindical, ya que su padre, también llamado Gonzalo Fuentes, fue representante de Comisiones Obreras en Málaga.

Investigación abierta

El hallazgo del cuerpo se produjo cuando un ciudadano avistó el cadáver de Fuentes en la zona de Thamesmead y dio aviso a los servicios de emergencia.

Aunque las primeras hipótesis de la policía apuntan a un posible accidente por ahogamiento, los resultados de la autopsia serán clave para esclarecer el caso.

Las autoridades británicas mantienen la investigación abierta. La familia de Fuentes, con el apoyo del consulado español en Londres, gestiona el traslado de sus restos a Málaga para su sepultura.

