Tragedia en Petare: el escalofriante motivo por el que un hombre asesina a su hermano a puñaladas

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la aprehensión de un hombre que asesinó a su hermano en el estado Miranda.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó los detalles del procedimiento que se registró en la parroquia Petare del municipio Sucre.

El escalofriante motivo por el que un hombre asesina a su hermano a puñaladas

En tal sentido, reveló que la detención la ejecutaron agentes de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este.

Mencionó que realizaron la detención de Ronny José Rodríguez Espinoza (40) en Carpintero, sector La Montañita.

El crimen de Robinson José Rodríguez Espinoza (48) ocurrió en abril del 2024, tras sostener una discusión.

De acuerdo con el reporte, una fuerte discusión entre los hermanos, el primero de abril del 2024, cuando se encontraban consumiendo sustancias psicotrópicas, terminó en una riña entre ellos.

Por lo que Ronny desenfundó un arma blanca, causándole una herida mortal a Robinson, quien fue llevado al Hospital Dr. Domingo Luciani, donde estuvo hasta el 17 de abril, cuando falleció.



El caso quedó a disposición del Ministerio Público (MP).

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube