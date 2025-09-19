Un fenómeno inusual: captan en video el momento cuando dos tornados arrasan con varias viviendas

Suscríbete a nuestros canales

Un fenómeno fuera de lo común se presentó en el sureste de Utah (EEUU) cuando dos tornados se formaron de manera simultánea y destruyeron varias residencias.

El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana y tomó por sorpresa a los residentes. Afortunadamente, las autoridades señalaron que no hay reportes de personas heridas.

El parecer los tornados se originaron a partir de una tormenta en el condado de San Juan, en el sureste de Utah.

Tornados destruyen varias casas

De acuerdo con los reportes del inusual fenómeno, los remolinos iniciaron en el transcurso de una hora, a partir de las 12:35 de la tarde del sábado, indicó el meteorólogo Kris Sanders del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Junction, Colorado.

Las trayectorias de los tornados, que tocaron tierra cerca de Montezuma Creek, probablemente cubrieron menos de 16 kilómetros, pero el servicio meteorológico aún no había determinado sus trayectorias exactas o velocidades del viento, dijo Sanders.

El lunes podría realizarse un sondeo, adelantó el meteorólogo a Ctpost.

El balance de daños de los tornados mostró tres casas de la zona destruidas por el paso de la tormenta, dijo el presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, en redes sociales.

La reserva de 70.000 kilómetros cuadrados, se extiende por Arizona, Nuevo México y Utah y es la más grande para una tribu indígena estadounidense.

Desapareición de ganado y mascotas

A pesar de que no se reportaron heridos, se informó sobre la desaparición de un número desconocido de ganado y mascotas, dijo el Departamento de Policía Navajo en redes sociales.

El organismo publicó imágenes que mostraban un imponente tornado entre nubes oscuras y también una casa reducida a escombros.

Los tornados son bastante inusuales en esa parte de Utah, comentó Sanders, señalando que el servicio meteorológico solo había confirmado dos en la zona desde 1950.

En un video compartido por CNN, se puede observa cómo los dos tornados arrasan con las viviendas en su camino.

Los cortes audiovisuales fueron captados por distintos testigos, quienes circulaban por el área.

Cómo protegerse en caso de tornado

Los tornados en Estados Unidos se asocian tradicionalmente con dos zonas en particular, el Callejón de los Tornados o el callejón Dixie, pero pueden impactar en cualquier estado y ocasionar verdaderas catástrofes si los pobladores no toman precauciones.

El Laboratorio Nacional de Tormentas establece dos zonas de alta incidencia:

Callejón de los Tornados: incluye Kansas, Oklahoma y Texas. Su temporada alta es de mayo a inicios de junio.

Callejón Dixie: comprende estados del sur como Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia. Aquí, la temporada inicia antes.

Algunos especialistas estiman que esta clasificación puede dar una falsa sensación de seguridad. Los tornados se pueden formar en cualquier momento y lugar, razón por la cual es imprescindible estar siempre preparados.

Es muy importante tener acceso a sistemas de alerta temprana confiables a través de aparatos que den un aviso oportuno.

El meteorólogo coordinador del Servicio Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma, Rick Smith, recomienda usar radios meteorológicos, especialmente en el sur del país, donde muchos tornados ocurren de noche.

La tecnología permite anticiparse y tomar ciertas medidas, un aviso oportuno de un tornado, puede salvar vidas.

Estas radios emiten alarmas, aunque no haya electricidad, razón por la cual Smith sugiere complementar el uso de esta radio con aplicaciones móviles y otros sistemas redundantes para asegurar que la población información crítica o las alertas a tiempo.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube