Bomberos identifican a las víctimas de colapso de vivienda en Caracas: hallan el cuerpo sin vida de una mujer

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas revelaron la cifra de afectados tras el desplome de una vivienda en el municipio Libertador de Caracas.

El lamentable incidente se registró en parroquia San José, San José de Cotiza, calle La Esperanza, en una vivienda de tres niveles.

Las labores de búsqueda de los funcionarios de los cuerpos de seguridad ciudadana permitieron realizar el hallazgo del cuerpo sin vida de una ciudadana mayor, quien quedó atrapada bajos los escombros.

Tragedia por colapso de vivienda en Caracas

La tragedia se registró en horas de la madrugada de este viernes, 19 de septiembre. En un principio, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó sobre el colapso total de una estructura de tres niveles.

Posteriormente, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Pablo Palacios, reveló que las labores de búsqueda y rescate permitieron el rescate de cuatro personas, entre ellas, un menor de edad, a quién se le brindó la debida atención, prehospitalaria.

El infante, de apenas un año de edad, fue trasladado hasta un centro asistencial cercano.

Otras tres personas fueron ingresadas en el hospital Dr. José María Vargas. De acuerdo con Palacios, fue necesaria la activación de un puesto de comando en escena denominado “Cotiza”, para la efectiva administración de recursos y funcionarios.

Identifican a las víctimas

La cifra de lesionados por el colapso de la vivienda ascendió a cuatro personas, informó el comandante de los bomberos.

Las víctimas quedaron identificadas como:

Natali Noguera (Trasladada antes del arribo de la comisión bomberil), de 32 años de edad. Presenta escoriaciones leves.

Osmelia Febres (Trasladada antes del arribo de la comisión bomberil), de 60 años de edad. Sufrió una fractura de clavícula.

Elmir Guerra (Trasladado antes del arribo de la comisión bomberil), un año de edad.

Yare Semenco, de 14 años de edad.

Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer fallecida en la tragedia.

