Tiroteo en residencia de Texas termina con la vida de tres venezolanos: Identifican a las víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Jorge Isaac Espejo, un joven tachirense de 26 años de edad, fue una de las víctimas fatales de un tiroteo que se registró durante el fin de semana en un complejo de apartamentos de San Antonio, Texas (EEUU).

De acuerdo con los reportes, un hombre desconocido disparó contra un grupo de personas que se encontraban en la entrada del complejo residencial “Casa Sol”. Al menos tres venezolanos fueron alcanzados por las balas.

De acuerdo con el reporte de Última Página Táchira, los tres venezolanos habrían fallecido en el incidente que se registró durante la madrugada del pasado domingo.

Tres venezolanos fallecidos

Según los informes, el grupo agredido celebraba un cumpleaños, cuando el desconocido llegó y se bajó de automóvil carro rojo. De manera inesperada, el sospechoso comenzó a disparar de manera indiscriminada.

Se pudo conocer que el sujeto, supuestamente, merodeó por los alrededores del complejo habitacional con antelació.

El joven venezolano recibió un impacto de bala en el hombro, y murió desangrado.

Otra víctima fatal fue el barbero venezolano José Yánez, de 40 años, quien le lanzó piedras al pistolero, en un intento por detener el tiroteo. Sin embargo, el hombre armado, quien no ha sido identificado, lo persiguió y le disparó hasta acabar con su vida.

Al parecer, una tercera víctima también sería de nacionalidad venezolana, su identidad aún no se ha confirmado. Otras cinco personas resultaron heridas.

El agresor observó la escena durante unos minutos antes de huir.

De acuerdo con el medio digital, Jorge era del sector Colinas del Tienes, de La Concordia, San Cristóbal. Él joven trabajaba como repartidor.

Familias piden apoyo para repatriar sus restos

Sus familias solicitan apoyo económico para poder repatriar sus restos.

Tras el lamentable hecho, hijastra de José Yáñez, Vildimar Matute, quien reside en Ecuador, lamentó lo ocurrido. “Su mayor miedo era morir solo en otro país”, dijo la joven a Univsión.

Yáñez Nava llegó a Estados Unidos hace dos años en búsqueda de una vida mejor para su hijo de 16 años, quien se quedó en Venezuela.

“Mi padrastro no tenía enemigos ni problemas, solo trabajaba muchísimo. Es injusto que su vida termine así”, dijo Matute.

Un testigo relató que varias personas intentaron ayudar a Yáñez Nava y a su amigo, Jorge Espejo, pero ambos murieron.

"Yo sé que mi padrastro, por ser venezolano, puede que quede en una estadística más, en un número más. Que nos ayuden a hacer justicia con este caso. Y no es justo que este caso vaya a quedar como un migrante más, como un número más”, expresó su hijastra.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube