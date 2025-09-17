Albañil fallece en Caracas: unidad de transporte público lo arrolla y arrastra 50 metros

Suscríbete a nuestros canales

Un albañil falleció tras ser arrollado por una unidad de transporte público en el municipio Libertador de Caracas.

Desde la morgue de Bello Monte,

.

Unidad de transporte público arrolla a un albañil y lo arrastra 50 metros

Deudos relataron que el lamentable suceso se registró aproximadamente a las 3:00 de la tarde en la avenida Morán, San Martín, frente a la urbanización Los Turpiales.

Peña Duque se trasladaba en su moto Jaguar azul; iba hacia su casa en la avenida Morán a buscar a su hijo.

En ese momento, una camioneta de pasajeros de la línea Catia-San Martín, que presuntamente venía sin frenos, del lado contrario lo arrolló y lo arrastró unos 50 metros.

Tras el accidente, Jesus Manuel quedó en el sitio, y luego se lo llevaron en una ambulancia hasta el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Los médicos de guardia le diagnosticaron fracturas múltiples y contusiones, traumatismo craneoencefálico severo. Falleció a las 5:50 pm.

El conductor del transporte público está detenido en sede de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La víctima trabajaba por su cuenta y deja en orfandad a tres hijos, dos mayores y uno menor de 15 años.

Accidentes de tránsito en Venezuela

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) al menos 285 accidentes de tránsito durante julio 2025 en toda Venezuela.

La estadística arrojó un total de 119 personas fallecidas: 91 hombres y 23 mujeres. Mientras que otras 393 personas sufrieron alguna lesión.

Para las cifras, el OSV consultó 346 fuentes: entre notas de prensa, redes sociales y grupos de auxilio vial.

En 104 reportes mencionaron hechos viales con fallecidos; 205 con personas lesionadas; y otras 37 publicaciones indicaron personas lesionadas y fallecidas.

De las 119 personas fallecidas en el mes de julio, unos 64 eran motorizados, lo cual representó el 54% de los casos recabados por el OSV.

También puede visitar nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube