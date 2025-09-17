Detalles sobre la muerte de madre venezolana en Ciudad de México: familiares sospechan de su pareja

Suscríbete a nuestros canales

Familiares de la venezolana Marielena Durán, quien fue localizada sin vida en su residencia de la Ciudad de México, exigen a las autoridades de la Ciudad de México una investigación sobre las causas de su repentina muerte.

La muerte de Durán, de 43 años de edad y oriunda de Yaracuy, se registró el pasado 11 septiembre; desde entonces, las causas de su fallecimiento han despertado dudas entre sus allegados.

La primera versión del caso indicó que la mujer falleció por causa de un edema pulmonar; sin embargo, sus parientes aseguraron que dudan de esta teoría, debido a que se originaron escenarios “confusos y extraños”, publicó Yaracuy al Día.

Desconocen dónde está el cuerpo de la venezolana

Entre las irregularidades que rodean esta repentina muerte es que, hasta la tarde de este martes, 16 de septiembre, sus seres queridos desconocen dónde está el cuerpo de Marielena, informó su hermana, Fabiola Durán.

Durán residía en México desde hace nueve años, y mantuvo una relación sentimental de cinco años con un hombre nacido en ese país. Fue su pareja quien la encontró muerta en la residencia donde convivían.

Se pudo conocer que la pareja tuvo un hijo, un niño que ya tiene tres años.

El hombre fue quien avisó a los familiares sobre la muerte de Marielena; aseguró que el deceso fue por causas naturales.

Al enterarse de lo ocurrido, sus parientes viajaron de inmediato desde Chile hasta México, donde llegaron directamente a la casa de los familiares del concubino para el velorio del cuerpo de Durán. Su pareja ya había realizado todos los trámites para la cremación.

Su cuerpo estaba maquillado y cubierto

El cuerpo fue velado en un féretro sellado, sus familiares pidieron abrirlo y al verla se dieron cuenta que el cadáver estaba muy maquillado. Además, aseguraron que pudieron percibir hematomas.

Además de ello, la venezolana vestía ropa grande y estaba muy cubierta, algo que no formaba parte de sus características, dijo su hermana.

Por tales razones, los familiares decidieron ir al apartamento donde vivía Durán para dejar maletas y asearse, pero, cuando llegaron, notaron que había muchos envases de limpieza, olor a cloro e incluso, la ropa de ella estaba en un closet, guardada en bolsas negras.

Sus sospechas solo se hicieron más fuertes, debido a que, desde entonces, no saben dónde está el cuerpo de Marielena.

La familia comenzó a realizar algunos procesos para poder descubrir qué ocurrió realmente, inicialmente, solicitaron que se detuviera la cremación, pues consideran que estas decisiones deben ser tomadas por sus allegados directos.

Habría sido asesinada por su pareja

Por medio de las redes sociales, Fabiana Durán informó que sus familiares exigen investigación exhaustiva a las autoridades de México. La joven afirma que su hermana Marielena del Carmen Durán Mendoza fue asesinada por su pareja.

Fabiana persiste en la lucha por que se haga justicia. La hermana de la víctima compartió las conversaciones que tuvo con su hermana y la petición que hizo ante las autoridades para que el cuerpo no sea cremado hasta que se investigue la verdadera causa del fallecimiento.

La víctima era oriunda de Yaracuy y residía en el conjunto residencial Los Hermanos en el municipio Independencia.

