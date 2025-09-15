Trágica muerte de adolescente venezolana: conductor ebrio la arrolló tras un altercado

Suscríbete a nuestros canales

Una joven venezolana de 16 años fue la víctima de un violento crimen registrado en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

De acuerdo con los reportes del hecho, la joven Jhoanny Gómez Álvarez, quien residía Manhattan, murió tras ser atropellada por un conductor ebrio, en horas de la madrugada de este sábado, 13 de septiembre.

Sin embargo, no se trató de un accidente. Al parecer, el sujeto que la embistió sobre la banqueta frente a un bar en Elmhurst, habría actuado intencionalmente, debido a un altercado que sostuvo con la familia de la joven venezolana poco antes del hecho.

Durante el incidente, la madre de la joven también resultó herida.

El conductor acosaba a la venezolana

El hecho ocurrió cerca de la avenida Roosevelt y la calle Benham, a las afueras del bar Prima Dona, en Queens.

El sospechoso, identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años, se vio involucrado en un altercador con la familia de la adolescente, el cual se originó cuando este hizo comentarios de índole sexual a la adolescente. La situación terminó con una confrontación física.

De acuerdo con testigos del hecho, minutos después del altercado, el agresor, en estado de ebriedad, se subió a su camioneta, una Chevy Suburban, y dirigió el vehículo contra la familia de la joven venezolana.

Cruz Gómez atropelló a Gómez-Álvarez y a su madre. La joven quedó aplastada entre la camioneta y un poste. Murió en el lugar como consecuencia del impacto.

Tras el atropellamiento, Cruz Gómez intentó huir de la escena, pero chocó contra un vehículo estacionado y fue detenido por la policía, publicó Univisión.

Imputan al presunto homicida

El hombre enfrenta más de una docena de cargos, entre los cuales figura asesinato, intento de asesinato, homicidio vehicular y conducir bajo los efectos del alcohol.

Jhoanny Gómez Álvarez se había mudado recientemente con su familia a un edificio en Manhattan.

Imágenes de las cámaras de vigilancia mostraban a la joven quien salió horas antes del ataque con un top blanco y pantalones cortos vaqueros. Conocidos la describieron como una joven “llena de vida y con un futuro por delante”.

La madre de la adolescente se recupera en condición estable en el Hospital Elmhurst, mientras su familia exige justicia para Jhoanny.

El caso avanza en tribunales, y las autoridades confirmaron que los cargos contra Cruz Gómez podrían derivar en una condena de cadena perpetua por asesinato intencional.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube