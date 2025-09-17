En detalles: frustran el envío de gasolina destinado al crimen organizado

Suscríbete a nuestros canales

Las fuerzas de seguridad del país propinaron un fuerte golpe al crimen organizado con dos operativos estratégicos en el estado Sucre y Apure.

Las incautaciones combinadas resultaron en la confiscación de miles de litros de gasolina y toneladas de cocaína y marihuana.

Frustran el envío de combustible en Sucre

Funcionarios del Servicio Policial de los Espacios Acuáticos en Sucre frustraron un envío de combustible ilícito.

En un operativo, los oficiales incautaron ocho bidones y cuatro recipientes de 200 litros cada uno, lo que suma un total de mil 200 litros de gasolina.

Los agentes determinaron que esta cantidad se usaría para abastecer embarcaciones del narcotráfico.

La incautación de este cargamento se produjo en la localidad de El Morro de Puerto Santo, en el municipio Arismendi de la región sucrense, lo que demuestra un claro compromiso de las fuerzas de seguridad del país en la lucha contra el crimen organizado.

Incautan toneladas de droga en Apure y en el mar

En un segundo operativo en el estado Apure, las autoridades incautaron 33 kilogramos de marihuana y detuvieron a una ciudadana colombiana.

El operativo formó parte de un esfuerzo de seguridad en la zona fronteriza con Colombia.

Además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) interceptó una lancha rápida a ocho millas náuticas al norte de Sabana Alta.

En la embarcación, los funcionarios encontraron tres mil 692 kilogramos de cocaína, 5 mil 600 litros de combustible, dos radios y un teléfono satelital.

Cuatro venezolanos que iban a bordo fueron detenidos.

Estos operativos combinados representan un golpe significativo a la cadena de suministro del narcotráfico, desde el combustible que usan las embarcaciones hasta la droga.

También puede visitar nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube