Detienen a dos mujeres por estafa agravada y usura: así cometían los fraudes

Suscríbete a nuestros canales

Dos mujeres quedaron detenidas por estafa agravada y usura en un local comercial.

De acuerdo con un reporte policial, quedaron identificadas como: Palma, K. de 38 años de edad y Bastidas, C. de 54 años.

Detienen a dos mujeres por estafa agravada y usura

El arresto lo efectuaron funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Trujillo (CPET), tras recibir varias denuncias.

El procedimiento que se ejecutó en flagrancia se realizó en la Av. Bolívar, específicamente en el Centro Comercial Las Acacias, local de motos BISERCA, actualmente “KOMPA” (Konstruye metas con planificación y autofinanciamiento), parroquia Mercedes Díaz, municipio Valera.



Según las pesquisas, las detenidas, trabajadoras de la empresa, se dedicaban a ofrecer vehículos tipo moto a crédito.

Una vez cancelado, les entregaban otros tipos de vehículos a conveniencia, condicionando los precios.

Las mujeres exigían billetes de denominación americana y se negaban a recibir el pago en bolívares y el cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Durante el arresto se les incautó: cuatro sellos de la compañía, nueve talonarios de facturas de pago, un registro mercantil de la compañía, nueve carpetas de clientes, una laptop marca HP, una laptop marca Dell, 21 manuales de moto Bera SBR, una máquina detectora de billetes falsos de denominación extranjera, dos teléfonos celulares, dos motos marca Haojin, año 2025, dos motos marca AVA, año 2025.



Las detenidas fueron puestas a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo.

También puede visitar nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube