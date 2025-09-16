Detenida extranjera durante operativo antidrogas fronterizo: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, autoridades venezolanas lograron la detención de una extranjera durante un operativo antidrogas fronterizo.

De acuerdo con el reporte oficial, oficiales de la PNB incautaron un total de 33 kilogramos de marihuana.

Detenida extranjera durante operativo antidrogas fronterizo

El procedimiento se llevó a cabo en el estado Apure en una acción donde se localizaron estas sustancias distribuidas en 66 envoltorios, transportados en condiciones que apuntan a una operación de tráfico transfronterizo.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Raúl Leoni I, parroquia El Amparo, municipio José Antonio Páez, bajo la coordinación de la División Contra Drogas.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60 mil kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

Decomisan más de 3,6 toneladas de cocaína provenientes de la Guajira colombiana

Por otra parte, el vicepresidente sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció que fueron detenidas cuatro personas, a quienes se les incautaron 3 mil 680 kilos de cocaína.

Explicó que los cuatro aprehendidos, a quienes se les decomisó la droga, provenían del sector Puerto López, en la Guajira colombiana, cerca de la frontera con el estado Zulia.

