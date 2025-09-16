Investigaciones sobre secuestro de un joven revelan macabros detalles: venezolano grabó las torturas contra la víctima

Suscríbete a nuestros canales

Las investigaciones sobre el secuestro de un joven de 19 años de edad, quien fue sometido a torturas por sus captores, permitieron identificar a los involucrados, entre ellos, un hombre venezolano.

El crimen se registró el pasado 29 de agosto, específicamente, en la población Domingo Contreras Gómez, en Los Ángeles, región del Bío Bío, en Chile.

Autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron sobre la captura de tres hombres, quienes serían los autores del secuestro.

Criminales grabaron las torturas contra su víctima

Según información policial, la víctima fue privada de libertad por más de tres horas; durante ese tiempo, los criminales lo torturaron y filmaron sus agresiones.

Además, los malhechores obligaron a su víctima a realizar una transferencia de dinero. Para ello, contactaron con sus familiares, y amenazaron con matarlo si no les entregaban lo que pedían.

El comisario Carlos Calderón, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Los Ángeles, señaló que en el domicilio que utilizaron como punto de cautiverio “también se realizan actividades ilícitas consistentes en tráfico de drogas y extorsiones”.

Entre las diligencias investigativas estuvo la toma de declaración a testigos, análisis de registros visuales, reconocimientos fotográficos y evidencias que fueron obtenidas desde el interior del sitio del suceso, publicó BioBioChile.

De esta manera, las autoridades lograron la identificación de los autores del delito, entre ellos un ciudadano venezolano, señaló el comisario Calderón.

“Con estos antecedentes, se gestionaron, a través del Ministerio Público, las respectivas órdenes de detención, autorizadas por el Tribunal de Garantía de Los Ángeles”, dijo el funcionario.

Los arrestos se realizaron de manera inmediata y los implicados quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de Los Ángeles.

Además, se incautó evidencia de interés como equipos telefónicos, con los cuales se pretende obtener información que permita ubicar a la totalidad de los autores del hecho.

Otro venezolano detenido por secuestro

El secuestro es uno de los crímenes que mantiene en alerta a las autoridades chilenas. A principios de este mes, funcionarios revelaron detalles sobre la captura de uno de los implicados en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura. Se trata de un hombre venezolano, de 29 años de edad.

Los funcionarios informaron que el sospechoso, con situación migratoria irregular en ese país, sería el onceavo detenido por este crimen.

Según los informes del suceso, el presunto delincuente salió recientemente de la cárcel y operaba como conductor de aplicaciones de transporte, actividad para la cual utilizaba una identidad falsa; de esta manera conseguía registrarse en las plataformas.

Personal del OS9 de la policía chilena capturó al sujeto mientras conducía un vehículo con una copia de llave no original.

Posteriormente, se confirmó que el automóvil estaba requerido por robo y tenía las placas patentes adulteradas.

De acuerdo con la investigación, el individuo habría cumplido el rol de conductor del vehículo utilizado en el secuestro del empresario ocurrido el pasado 7 de agosto.

El jefe del Departamento OS9, coronel Francisco Painepán, hizo un llamado a que los usuarios “tengan los cuidados pertinentes en relación con la utilización de estas plataformas de transporte y revisar que la identidad de la persona corresponda”.

Asimismo, reiteró la importancia de no compartir datos personales en estas aplicaciones y de preferir servicios de transporte convencionales. También, hizo un llamado a denunciar cualquier situación sospechosa.

