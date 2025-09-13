Niñera venezolana se vuelve viral en EEUU: su técnica de cuido sorprende a millones en TikTok

Suscríbete a nuestros canales

Una niñera venezolana se ha convertido en fenómeno viral en Estados Unidos gracias a su método de enseñanza cultural y lingüística con dos niños bajo su cuidado.

Con más de 500 mil seguidores en TikTok, Yurma Mateus, oriunda de Trujillo, documenta cómo transmite el español y las costumbres venezolanas a Ivy y Charly, dos pequeños estadounidenses.

Según Univisión, la joven de 26 años emigró hace dos años sin dominar el inglés. Sin embargo, convirtió esa barrera en una oportunidad para compartir su lengua materna y sus raíces.

En sus videos, mezcla juegos, frases típicas y gastronomía criolla, generando una conexión emocional con miles de usuarios.

Niñera venezolana: ¿por qué se volvió viral?

El contenido de Yurma se viralizó por su autenticidad, ternura y enfoque educativo. Según explicó en Univision, comenzó a grabar para aliviar la nostalgia y conectar con Venezuela.

No esperaba que sus publicaciones tuvieran tal alcance, pero el cariño de la audiencia creció rápidamente.

Además, pidió autorización a la madre de los niños antes de grabarlos.

Su cuenta se convirtió en un espacio donde padres, docentes y migrantes celebran el rescate de la identidad cultural en nuevas generaciones.

Enseñanza con sabor venezolano

Yurma enseña expresiones como “garuando”, “pringando” y “lloviznando”, términos poco comunes en academias. También introduce modismos como “coscorrón” o “¡hay mucha bulla!”, que los niños repiten con naturalidad.

En otro video, Ivy aparece vestida con los colores de la bandera venezolana. Juntas repasan las ocho estrellas y los nombres de las provincias fundadoras.

La gastronomía también tiene protagonismo: los niños prueban mandolina con quesito y pan de queso llanero.

Reacciones que cruzan fronteras

Los comentarios en TikTok reflejan admiración. Usuarios escriben frases como “Ivy merece la nacionalidad venezolana” o “Gracias por enseñarle al mundo lo bello de nuestro idioma”.

Muchos padres latinos en EEUU se identificaron con el esfuerzo de Yurma por mantener viva la lengua materna. Su técnica de cuido no solo educa, también emociona y conecta generaciones.

