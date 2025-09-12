Vacantes en Florida: conozca dónde llamar para los diferentes tipos de trabajos que se ofrecen en todo el estado y el pago en dólares por hora

Suscríbete a nuestros canales

Una iniciativa de captación de talento en el Estado de Florida llamada Apoyo entre Latinos, está ofreciendo información sobre vacantes disponibles, destacando distintas áreas laborales, salarios por hora y los requisitos para los interesados.

La información fue publicada este viernes en el portal de Instagram Apoyo entre Latinos y esta separada por ciudades donde los interesados podrán participar de acuerdo a sus capacidades.

Oportunidades en diferentes sectores laborales

Desde posiciones en almacén, tanto en áreas frías como no frías, hasta cargos en demolición, limpieza y producción, las vacantes tienen distintos rangos salariales que varían entre 14 y 18 dólares por hora. También se incluyen puestos especializados como coordinador de despacho bilingüe y operadores de montacargas.

Detalles sobre ubicaciones y contactos

Las oportunidades se distribuyen en regiones como Miami Doral, Kissimmee y Hollywood, con números de contacto habilitados para comunicación vía WhatsApp o SMS durante horario de oficina. Los interesados pueden seguir las redes sociales para obtener información actualizada. Las ciudades, vacantes y salarios, son las siguientes:

Miami Doral

Almacén frío $14/h

Coordinador de Despacho (Bilingüe) - $18/h

Vegetales & Plantas (frío) - $14/h

Forklift & Order Picker - $15-$17/h

Almacén no frío - $16/h

Demolición & Limpieza - $15-$16/h

Envío y producción - $14/h

Fábrica de Galletas - $14-$16/h

Si usted está interesado puede llamar al siguiente número telefónico +1 786 813 8372

Kissimmee

Front Desk Agent

Debe cumplir con los siguientes requisitos:

(1) año de experiencia en recepción en la industria hotelera

Manejo de software de la industria

Ser bilingüe inglés-español

Estar disponible para trabajar turnos: noches, fines de semana y feriados

Si usted está interesado puede llamar al siguiente número telefónico +1 407 810 4149

Hollywood

Asesora de ventas para productos de belleza de mujer externa en Hollywood - cerca a Hard Rock Cafe

Debe cumplir con los siguientes requisitos:

Inglés intermedio

Permiso de trabajo

Experiencia al oficio a desempeñar

Jornadas en las noches y de tarde - semana completa

El pago será de $15 USD hora + el 2% de comisión

Los organizadores de la página Apoyo entre Latinos hacen las siguientes recomendaciones a los postulantes:

"Bajo ningún concepto usted debe aceptar pagar para ser contratado, ya que esto indicaría que está siendo estafado", resaltaron.

