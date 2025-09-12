Vacantes en Florida: conozca dónde llamar para los diferentes tipos de trabajos que se ofrecen en todo el estado y el pago en dólares por hora

Una iniciativa de captación de talento en el Estado de Florida llamada Apoyo entre Latinos, está ofreciendo información sobre vacantes disponibles, destacando distintas áreas laborales, salarios por hora y los requisitos para los interesados.
La información fue publicada este viernes en el portal de Instagram Apoyo entre Latinos y esta separada por ciudades donde los interesados podrán participar de acuerdo a sus capacidades.
Oportunidades en diferentes sectores laborales
Desde posiciones en almacén, tanto en áreas frías como no frías, hasta cargos en demolición, limpieza y producción, las vacantes tienen distintos rangos salariales que varían entre 14 y 18 dólares por hora. También se incluyen puestos especializados como coordinador de despacho bilingüe y operadores de montacargas.
Detalles sobre ubicaciones y contactos
Las oportunidades se distribuyen en regiones como Miami Doral, Kissimmee y Hollywood, con números de contacto habilitados para comunicación vía WhatsApp o SMS durante horario de oficina. Los interesados pueden seguir las redes sociales para obtener información actualizada. Las ciudades, vacantes y salarios, son las siguientes:
Miami Doral
- Almacén frío $14/h
- Coordinador de Despacho (Bilingüe) - $18/h
- Vegetales & Plantas (frío) - $14/h
- Forklift & Order Picker - $15-$17/h
- Almacén no frío - $16/h
- Demolición & Limpieza - $15-$16/h
- Envío y producción - $14/h
- Fábrica de Galletas - $14-$16/h
Si usted está interesado puede llamar al siguiente número telefónico +1 786 813 8372
Kissimmee
- Front Desk Agent
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
(1) año de experiencia en recepción en la industria hotelera
Manejo de software de la industria
Ser bilingüe inglés-español
Estar disponible para trabajar turnos: noches, fines de semana y feriados
Si usted está interesado puede llamar al siguiente número telefónico +1 407 810 4149
Hollywood
- Asesora de ventas para productos de belleza de mujer externa en Hollywood - cerca a Hard Rock Cafe
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
Inglés intermedio
Permiso de trabajo
Experiencia al oficio a desempeñar
Jornadas en las noches y de tarde - semana completa
El pago será de $15 USD hora + el 2% de comisión
Los organizadores de la página Apoyo entre Latinos hacen las siguientes recomendaciones a los postulantes:
"Bajo ningún concepto usted debe aceptar pagar para ser contratado, ya que esto indicaría que está siendo estafado", resaltaron.
