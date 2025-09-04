Oportunidad de empleo en Nevada: sepa cómo ganar $2 000 al mes con una visa H-2A

Suscríbete a nuestros canales

Una empresa agrícola en Nevada busca cuatro trabajadores extranjeros con visa H-2A para pastorear ovejas, con un salario de $2 058 al mes y alojamiento gratuito.

La oferta, publicada en el portal oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, SeasonalJobs.dol.gov, establece que la fecha de inicio es el 1 de diciembre de este año.

Requisitos

No se requiere experiencia laboral ni certificaciones educativas específicas. Esta oportunidad se alinea con la creciente demanda de trabajadores agrícolas temporales en EE. UU.

Los solicitantes para el puesto de pastores de ovejas deben estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para realizar una serie de tareas.

Estas incluyen el pastoreo, el esquileo, el traslado de ganado y la atención veterinaria de emergencia menor.

Adicionalmente, el trabajo requiere la capacidad de interactuar con animales, como perros y caballos, que asisten en las labores de pastoreo.

Visas H.2A

El programa H-2A es un pilar importante para la agricultura estadounidense. En 2023, el Departamento de Trabajo de EE. UU. certificó más de 378 000 puestos de trabajo para trabajadores agrícolas extranjeros con esta visa.

Este flujo de mano de obra es esencial para mantener la producción y el suministro de alimentos en el país según informó el portal Heraldo USA.

La oferta de Nevada refleja la necesidad continua de trabajadores especializados en la ganadería, a pesar de los avances tecnológicos, ya que las labores de pastoreo a gran escala aún dependen en gran medida de la experiencia humana.

