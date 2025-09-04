¿Buscas a un menor de edad desaparecido en Florida? El portal público que puede ayudarte a encontrarlo

Suscríbete a nuestros canales

El Missing Endangered Persons Information Clearinghouse (MEPIC) es una plataforma virtual creada para ayudar en la localización de personas desaparecidas en Florida.

El portal registra especialmente aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables. También ayuda a localizar información de personas fallecidas y no reconocidas por sus familiares.

La página se enfoca en proporcionar información accesible y actualizada sobre casos de personas desaparecidas en diversas circunstancias, incluyendo menores de edad y adultos en riesgo.

¿Cómo funciona?

MEPIC sirve como un recurso centralizado donde las familias, las autoridades y el público pueden buscar información sobre personas desaparecidas.

Su objetivo principal es facilitar la colaboración entre diferentes agencias y organizaciones que trabajan en la búsqueda de estas personas.

Según el director del MEPIC, el agente de policía John Smith, "esta herramienta permite que cada caso tenga la atención que merece, y ayuda a unir a las comunidades en la búsqueda de sus seres queridos".

¿A quiénes puede encontrar el MEPIC?

El portal del MEPIC sirve para localizar a:

Personas desaparecidas y en peligro

Niños desaparecidos en Florida

Personas fallecidas no identificadas

Rapto de menores

Delincuentes sexuales

Alerta AMBER

Uso

La utilización de MEPIC es sencilla. Los usuarios solo deben acceder a la página web oficial https://www.fdle.state.fl.us/MCICSearch/Index.asp donde encuentran un registro de casos de personas desaparecidas.

La plataforma ofrece filtros que permiten a los usuarios buscar por nombre, edad, o ubicación. Además, MEPIC ofrece recursos educativos sobre cómo actuar en caso de una desaparición y cómo reportar información relevante sobre un caso.

Este recurso resulta especialmente útil para las familias de personas desaparecidas, ya que les permite mantenerse informadas sobre el progreso de los casos y acceder a una red de apoyo.

Otros usos

Además de ayudar a las familias, MEPIC también sirve a las autoridades. Las agencias de seguridad pública pueden utilizar la plataforma para compartir información y coordinar esfuerzos de búsqueda.

El Missing Endangered Persons Information Clearinghouse es una herramienta fundamental que conecta a las familias, las comunidades y las autoridades en la lucha contra la desaparición de personas.

Para contactar al MEPIC puede dirigirse a su página web o llamar al número: 1-888-FL-MISSING (1-888-356-4774.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube